Строители завершили демонтажные работы в первой школе Наро-Фоминска

В подмосковном Наро-Фоминске продолжается капремонт здания школы №1, который проводится в рамках президентской программы на улице Ленина. На объекте уже завершены демонтажные работы, рассказали в областном Минстрое.

В сообщении уточнили, что в работах задействованы свыше 30 рабочих и две единицы техники. Школу построили в 1957 году. В рамках ее обновления строители выполнят ремонт фасадов, кровли, заменят входные группы, выполнят благоустройство и не только. Работы завершат к началу нового учебного года.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл педагогическую конференцию «История в учебниках и за пределами учебников».