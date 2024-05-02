Строители завершили монолитные работы по возведению музыкальной школы в Королеве

В микрорайоне Юбилейный в Королеве продолжается строительство новой музыкальной школы, рабочие уже завершили монолитные работы по возведению здания. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На строительной площадке более 56 рабочих и шесть единиц техники. Выполняется кладка стен и перегородок, монтаж инженерных систем — водоснабжения и отопления, электромонтажные работы», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках нацпроекта «Культура», их планируют завершить в 2024 году. Строительство проходит на месте старой школы, которую возвели в 1936 году. В новом здании разместят актовый и репетиционные залы, кабинеты для индивидуальных занятий и классы для изучения теории. Школа будет рассчитана на 600 учеников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.