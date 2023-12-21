Строители завершили монолитные работы по возведению школы в Истре

В селе Павловская Слобода городского округа Истра продолжается строительство современной школы, которая будет рассчитана на 1,1 тысячи учеников, сообщили в областном Минстрое. На объекте завершены монолитные работы.

«На площадке 150 рабочих и четыре единицы техники. Выполняется кладка стен и перегородок, монтаж инженерных систем. Также строители приступают к закрытию теплового контура здания», — говорится в сообщении.

Строительство ведется в рамках нацпроекта «Образование». Школу разделят на блоки для начальной, средней и основной школы. В них появятся учебные кабинеты и лаборатории, помещения группы продленного дня, спортзалы, столовая, актовый зал с артистическими помещениями, библиотечно-информационный центр, медблок и другие помещения. На прилегающей территории обустроят спортивную и игровые зоны, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий. Завершить все работы планируют до начала следующего учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.