Строители завершили монолитные работы в доме для переселенцев из аварийного жилья в Красногорске

Строители продолжают возведение многоэтажного жилого дома для расселения аварийного жилья на улице Лесная Красногорска, на данный момент они завершили монолитные работы по возведению здания. Об этом сообщили в областном Минстрое.

«На объекте порядка 150 рабочих и пять единиц техники. Продолжается устройство инженерных сетей, отделка помещений. Рабочие ведут установку оконных блоков, устройство фасадных конструкций, кровельные работы», - говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В новый дом смогут переехать 213 семей, в которых насчитывается более 500 человек. Они проживают в трех аварийных домах на улице Первомайской №7, №11, №12. Отметим, что завершить работы планируют в первом квартале 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по расселению аварийного жилья.