Строителям подняли зарплату: среднее предложение превысило 116 тысяч рублей

Москва остается безусловным лидером строительной отрасли по числу вакансий: здесь сосредоточено 12,8% всех предложений о работе в этом секторе. В пятерку регионов с самым высоким спросом на строителей также вошли Санкт-Петербург, Московская область, Свердловская область и Краснодарский край. Всего же в 2025 году работодатели разместили около 1,6 млн вакансий в сфере строительства, пишет " Ъ ".

При этом рынок труда в отрасли претерпевает серьезные изменения. По данным hh.ru, медианная предлагаемая зарплата по итогам 2025 года достигла 116,6 тысячи рублей, что на 16% превышает показатели предыдущего года. Эксперты связывают это с растущей конкуренцией за кадры и повышением требований к квалификации специалистов.

Одним из главных трендов стала цифровизация. Работодатели все чаще ищут сотрудников, владеющих современными программными продуктами. Спрос на специалистов с навыками работы с BIM-технологиями (информационное моделирование зданий) вырос в 4,1 раза, а знание Autodesk Revit — в 2,3 раза. Также значительно увеличилось использование электронного документооборота.

В числе наиболее востребованных навыков традиционно остаются работа в AutoCAD, умение читать чертежи и вести проектную документацию, а также выполнение ремонтных работ.

Среди конкретных профессий наибольшим спросом пользуются разнорабочие, электромонтажники, слесари и машинисты. В сегменте инженерных позиций работодатели активно ищут проектировщиков, сметчиков и прорабов. Аналитики отмечают, что цифровые компетенции постепенно переходят из разряда желательных в обязательные, а строительная отрасль продолжает адаптироваться к новым технологическим стандартам.

