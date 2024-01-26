Строительная готовность школы на 600 учеников в ЖК «Заречье Парк» составляет 70 процентов

В жилом комплексе «Заречье Парк» в Одинцовском округе продолжают возводить школу на 600 учеников.

В настоящее время строительная готовность образовательного учреждения площадью свыше десяти тысяч квадратных метров составляет семьдесят процентов, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Объект возводит группа «Самолет» за счет внебюджетных источников финансирования в рамках комплексного развития территорий. Сейчас в работах задействовано пятьдесят шесть строителей и три единицы техники. Продолжается устройство наружных инженерных сетей, проводятся черновые отделочные работы.

Здание школы будет состоять из нескольких блоков от одного до четырех этажей. В образовательном учреждении разместят в том числе лаборатории, кабинеты-игровые, актовый зал с эстрадой, библиотеку и медиатеку, столовую, медблок, кабинеты логопеда, психолога и врача, а также спортивные залы с душевыми.

Объект планируют ввести в эксплуатацию в третьем квартале этого года.

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