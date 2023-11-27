Строительные работы ведутся одновременно в 8 секциях дома № 5 ЖК «Первый квартал» в Ленинском округе

Возведение жилого комплекса «Первый квартал» идет полным ходом на территории 6-го микрорайона в городе Видное Ленинского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства жилищной политики.

Отмечается, что в настоящий момент возводится монолитный каркас здания пятой очереди на уровне 5-9 этажей, производится кладка кирпичом наружных стен. В завершёенных блоках рабочие уже установили окна. В подвале провели инженерные коммуникации: водоснабжение, канализация, отопление.

Примечательно, что в доме предусмотрены 334 квартиры в 50 вариантах планировок. Все помещения сдаются с предчистовой отделкой: с разводкой электрики и сантехники, розетками, выключателями, радиаторами отопления с терморегуляторами. Срок сдачи объекта в эксплуатацию весной 2025 года.

В «Первом квартале» уже построены четыре корпуса, детский сад, а также соседский центр. Ведется строительство современной школы, рассчитанной на 1675 человек, и многофункционального паркинга, также завершаются работы в отделении обслуживания вызовов врача на дом.

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