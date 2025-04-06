Строительный кран рухнул у детской площадки в Москве

В Москве произошло ЧП: строительный кран обрушился рядом с детской площадкой. Кроме того, он повредил бетономешалку, водитель которой успел покинуть кабину незадолго до падения крана. Об этом передает BAZA.

Инцидент произошел минувшим днем в субботу, 5 апреля, на севере столицы на строительной площадке жилого дома по адресу: улица Выборгская, дом 9/1, произошло ЧП. Сначала кран столкнулся с ямой, после чего под ним провалился грунт, и стрела крана упала на стоящую неподалеку бетономешалку.

В результате инцидента кран упал в непосредственной близости от детской и спортивной площадок, где в тот момент находились люди. Оператор крана получил легкие травмы. Водитель бетономешалки покинул кабину за несколько минут до случившегося ЧП.

Поступают сведения о том, что граждане неоднократно выражали недовольство в адрес властей по поводу нарушений правил безопасности на стройке. Объект расположен в непосредственной близости от детской площадки, на которой играют дети из местных частных дошкольных учреждений.

«Сегодня суббота, у садиков выходной, но в следующий раз может так не повезти», — переживают люди.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве на стройке нашли мину в 300 м от жилых домов.