Строительство аквакомплекса с открытыми террасами стартовало в Ленинском округе

В сельском поселении Молоковское Ленинского городского округа началось строительство аквакомплекса с открытыми террасами, он появится на территории гостиничного комплекса «Орловский». Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Здание будет иметь форму орла, хвост которого «утоплен» в естественный рельеф территории, уточнили в ведомстве. Его площадь превысит 14 тысяч квадратных метров. В комплексе разместят вестибюль со стойкой регистрации, раздевалки с душевыми, зал с оздоровительными и гидромассажными бассейнами, зоны аэро и гидромассажа, бассейн с тремя горками, зону фудкорта, детский бассейн, сауны и не только. Завершить работы планируют в конце 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.