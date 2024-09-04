Строительство автомобильно-пешеходного моста продолжается в ЖК «Пехра» в Балашихе

В Балашихе на территории жилого комплекса «Пехра» продолжается строительство четырехполосного автомобильно-пешеходного моста через реку Пехорку, работы проводит девелопер — ГК «Гранель». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Сейчас рабочие выполняют устройство верхнего слоя покрытия моста. Им предстоит нанести разметку, установить дорожные знаки, барьерные ограждения и системы освещения, а также обустроить безопасные пешеходные тротуары. Ввести мост в эксплуатацию планируют в третьем квартале 2024 года, он разгрузит выезд из ЖК «Пехра».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.