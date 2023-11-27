Строительство автопаркинга продолжается в миниполисе Рафинад в Химках

В ведомстве уточнили, что строители выполняют земляные работы и работы нулевого цикла по устройству здания, завершить возведение планируют в сентябре 2024 года. В здании будет четыре этажа, площадь парковочных мест составит от 13 до 15 квадратных метров. Отметим, что в составе миниполиса уже ввели в эксплуатацию 11 монолитных домов. На территории ЖК есть зоны активного досуга, отдыха с лежаками у реки, детские игровые комплексы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что во Власихе открыли памятник Герою России, протоиерею Михаилу Васильеву.