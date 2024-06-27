Строительство бассейна стартовало в подмосковном центре реабилитации «Ясенки»

В центре реабилитации «Ясенки» стартовали работы по возведению бассейна в рамках государственной программы за счет средств бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

В настоящий момент на площадке 20 рабочих и 3 единицы техники. Ведутся работы по устройству фундаментной плиты, выносу инженерных сетей. Следующим этапом станет возведение вертикальных стен.

Ожидается, что в составе блока бассейна разместятся основная чаша, акватренажеры, вспомогательные и административные помещения, тренерская, комнаты медицинской помощи, помещения водоподготовки. При этом проектом предусмотрен теплый переход с первого этажа основного здания (лечебный корпус) к блоку бассейна. Открыть объект планируется в начале 2025 года.

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