Строительство более двадцати предприятий ведется в Подмосковье на земле за рубль

Более 20 инвестиционных проектов, которые реализуются в рамках программы «Земля за 1 рубль», которая позволяет бизнесу получать земельные участки на льготных условиях, вышли на этап строительства, в общей сложности в программе участвуют более 140 компаний. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.