Строительство более двадцати предприятий ведется в Подмосковье на земле за рубль
Фото: [Пресс-служба Мининвеста МО]
Более 20 инвестиционных проектов, которые реализуются в рамках программы «Земля за 1 рубль», которая позволяет бизнесу получать земельные участки на льготных условиях, вышли на этап строительства, в общей сложности в программе участвуют более 140 компаний. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Суммарный объем инвестиций по этим проектам составит более 14,5 миллиарда рублей. На новых предприятиях будет создано 2,4 тысячи рабочих мест для жителей Подмосковья», — сказала заместитель Председателя Правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По ее словам, девять из уже строящихся предприятий обеспечат импортозамещение в сфере машиностроения и металлургии. Проекты реализуют в Орехово-Зуевском округе, Долгопрудном, Протвино, Богородском, Краснознаменске, Домодедово и Балашихе. Отметим, что подобрать земельный участок, доступный в рамках программы, можно на инвестиционной карте Московской области.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.