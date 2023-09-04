Строительство более восьмидесяти складов началось в Подмосковье с начала года

С начала этого года в Московской области начали возводить или реконструировать 81 склад. Соответствующие извещения поступили в областной Главгосстройнадзор, сообщили в ведомстве.

Большинство складских помещений появятся в Богородском округе — 10 объектов. Еще восемь построят в Домодедово, по шесть — в Дмитрово и Ленинском округе. В Солнечногорске строители возводят склад с низкотемпературным режимом «Мультиколд», а также склад для хранения продукции Торгового дома «Дмитрогорский продукт». Кроме того, в Дмитрове вскоре появится картофелехранилище, в Егорьевске -- склад для хранения кондитерской продукции.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.