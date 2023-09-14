Строительство большой школы продолжается в подмосковной Истре

В селе Павловская Слобода городского округа Истра продолжается строительство школы, рассчитанной на посещение 1,1 тысячи учеников, сообщили в областном Минстрое. Работы проходят в рамках нацпроекта «Образование», их планируют завершить к 1 сентября 2024 года.

«На площадке 80 рабочих и 6 единиц техники. Продолжается устройство монолитных конструкций здания, кладка наружных стен и перегородок, монтаж инженерных сетей», — говорится в сообщении.

В новом образовательном учреждении появятся блоки для начальной, средней и основной школы. В них разместят учебные кабинеты и лаборатории, помещения группы продленного дня, спортзалы, столовую, актовый зал с артистическими помещениями, библиотечно-информационный центр и другие помещения. На прилегающей территории обустроят спортивную и игровую зоны, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.

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