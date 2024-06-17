Строительство большой школы завершается в микрорайоне Катюшки городского округа Лобня

В микрорайоне Катюшки городского округа Лобня завершается строительство школы, рассчитанной на 2,2 тысячи мест, ее стройготовность превысила 80%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте работают более 500 человек и 14 единиц техники, подрядчик идет в графике. Продолжается благоустройство территории, штукатурные работы, укладка напольной и настенной плитки, монтаж инженерных сетей и оборудования, фасадные работы», — говорится в сообщении.

Работы проходят за счет средств бюджета. В здании разместят учебные классы и лаборатории, мастерские, актовый зал со сценическим звуковым и светотехническим оборудованием, четыре спортзала, столовую, читальный зал с ИT-зоной, медицинский блок с кабинетами логопеда и психолога. Школьники смогут изучать конструирование, биотехнологию и биоинженерию. Завершить работы планируют до начала нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.