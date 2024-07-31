Строительство большой школы завершается в микрорайоне Катюшки в Лобне

В микрорайоне Катюшки городского округа Лобня завершается строительство лицея «Авиатика», рассчитанной на 2,2 тысячи, работы проходят в рамках президентского национального проекта «Образование», стройготовность объекта превысила 90%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке более 410 рабочих и семь единиц техники. В школе завершаются отделочные работы, ведется пусконаладка инженерных сетей и оборудования, монтаж слаботочных сетей. Строители ведут сборку и расстановку мебели», — говорится в сообщении.

Подрядчиком выступает строительная компания «МСУ-1». В здании будут блоки младшей, средней и старшей школы. В общей сложности в новом инженерно-техническом лицее будет 88 классов. Для школьников, в том числе, сделают аэрокосмическое, авиастроительное, Курчатовское (химия и биология) и гуманитарное (медиа-класс) направления обучения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.