Строительство большой современной школы продолжается в городском округе Жуковский

Строители завершают монолитные работы по возведению здания новой современной школы, рассчитанной на тысячу сто учеников, в пятом микрорайоне в городском округе Жуковский, передает Министерство стройкомплекса региона.

Напоминаем, что школу возводят в рамках региональной госпрограммы за счет средств бюджета. На строительной площадке в настоящее время более ста сорока рабочих, а также шесть единиц техники.

Согласно проекту, четырехэтажное здание общей площадью почти семнадцать тысяч квадратных метров будет состоять из секций-блоков начальной школы на 400 учащихся и основной и старшей школы на 700 учеников. Открыть школу планируется 1 сентября 2024 года.

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