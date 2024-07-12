Строительство большой современной школы завершается в Мытищах

В микрорайоне 25А города Мытищи завершается строительство школы, рассчитанной на 1,1 тысячи мест, работы проходят в рамках нацпроекта «Образование», стройготовность объекта достигла 90%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 140 рабочих и пять единиц техники. Ведется монтаж потолков, устройство инженерных сетей, электромонтажные работы, монтаж силовых электрических систем, укладка плитки, отделка внутренних помещений. На прилегающей территории продолжается устройство проездов и тротуаров, детских игровых и спортивных площадок», — говорится в сообщении.

В школе будет четыре этажа, ее площадь превысит 20 тысяч квадратных метров. Там разместят учебные классы и рекреации, блок специальных учебных кабинетов естественно-научного цикла с лабораториями, информатики и иностранного языка, мастерские для трудового обучения, спортзалы, актовый зал, библиотеку с медиатекой и ИТ-зоной и другие помещения. На прилегающей территории появятся стадион с беговыми дорожками, детские игровые и спортивные площадки, зоны отдыха и места для общешкольных мероприятий. Завершить работы планируют в августе 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.