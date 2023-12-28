Строительство четвертой школы завершили в подмосковном ЖК «Бутово парк 2»

Министерство жилищной политики Подмосковья выдало девелоперу проекта «Бутово парк 2» в Ленинском городском округе компании ПИК разрешение на ввод в эксплуатацию четвертой школы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Образовательное учреждение на 1100 мест реализовано в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников. Трехэтажное здание имеет площадь более тринадцати с половиной тысяч квадратных метров.

Так, для учеников начальной школы предусмотрены кабинеты, которые расположились на первом этаже. На втором и третьем будет проходить обучение средних и старших классов. Также оборудованы два компьютерных класса с возможностью проведения лабораторных занятий.

Уроки физкультуры будут проходить в двух спортивных залах, а на прилегающей территории расположен стадион с футбольным полем и площадками для игры в волейбол и баскетбол, а также гимнастики, сдачи норм ГТО и учебно-опытной зоной для посадки растений.

Ранее в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Андрей Воробьев отметил, что кластеры являются вершиной образовательной пирамиды Подмосковья.