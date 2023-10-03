Строительство четырех корпусов ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском округе завершится в следующем году

Строительство корпусов 10.1, 10.2, 11.1 и 11.2 в ЖК «Пригород Лесное» вблизи деревни Мисайлово и села Молоково в Ленинском округе завершится в 2024 году. Сотрудники Главгосстройнадзора Подмосковья проверили ход их возведения, сообщили в ведомстве.

Новые корпусы будут рассчитаны более чем на 1,7 тысячи квартиры. Строители там выполнили конструкции надземной части, установили кровлю и фасад. На территории жилого комплекса уже построены 38 домов, всего запланированы 64 корпуса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что жители ветхих домов смогут чаще получать сертификаты на переселение в новое жилье.