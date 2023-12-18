Строительство четырехполосного автомобильно-пешеходного моста стартовало в Балашихе

На территории жилого комплекса «Пехра» городского округа Балашиха стартовали работы по возведению четырехполосного автомобильно-пешеходного моста через реку Пехорку. Об этом сообщили в Министерстве жилполитики Подмосковья.

Ожидается, что длина моста составит почти сорок метров, а ширина — двадцать два с половиной метров.Ввод моста в эксплуатацию планируется в третьем квартале следующего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что семьям бойцов СВО нужно помогать и в нестандартных случаях.