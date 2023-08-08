Строительство детсада, рассчитанного на 350 воспитанников, завершилось в подмосковных Котельниках

Рабочие приступили к пусконаладке инженерных систем в новом дошкольном учреждении, которое возвели в микрорайоне Парковый в Котельниках. Об этом сообщили в Министерстве стройкомплекса Подмосковья.

В ведомстве также уточнили, что в настоящее время на объекте ведется сборка и расстановка мебели. Учреждение готовят ко вводу в эксплуатацию.

Трехэтажное здание оборудовано с учетом доступности для маломобильных групп населения. Его общая площадь более 4,7 тысячи квадратных метров. На прилегающей территории разместились групповые площадки с теневыми навесами, а также выполнено озеленение.

Ранее глава Московской области Андрей Воробьев сообщил, что к 1 сентября в регионе введут в эксплуатацию тринадцать детсадов.