Строительство детско-взрослой поликлиники продолжается в подмосковном Ногинске

На улице 2-я Глуховская в Ногинске продолжается строительство новой поликлиники, которая будет принимать 350 взрослых посетителей и 150 детей в смену. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время на объекте выполняются работы по устройству котлована, выносу наружных инженерных сетей», — говорится в сообщении.

Строительство проходит в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В поликлинике будет три этажа, там разместят смотровой фильтр-бокс с отдельным входом, кабинеты неотложной помощи, клинико-диагностическую лабораторию, дневной стационар, терапевтическое и педиатрическое отделения. Все кабинеты оснастят современной медицинской техникой. Рядом со зданием появится парковка, детские игровые площадки, зоны отдыха с тротуарами, а также территорию озеленят кустарниками. Планируется, что к поликлинике будут прикреплены более 40 тысяч человек. Работы завершат в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.