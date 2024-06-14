Строительство детского сада продолжается в Щелково

В Щелково на улице Школьная продолжается строительство детского сада, рассчитанного на 220 мест, завершение работ запланировано на начало 2025 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте задействовано 65 рабочих и две единицы техники. Ведется кладка стен и перегородок, устройство инженерных сетей, кровельные работы. Подрядчик приступил к устройству фасадных конструкций Строительная готовность — 45%», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Площадь объекта составит около четырех тысяч квадратных метров, там разместят медблок, пищеблок, групповые ячейки, залы для музыкальных и физкультурных занятий и другие помещения. На прилегающей территории обустроят игровые и спортивные площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.