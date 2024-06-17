Строительство детского сада продолжается в Солнечногорске

В микрорайоне Рекинцо подмосковного Солнечногорска продолжается строительство детского сада, рассчитанного на 320 мест, стройготовность объекта превысила 55%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте задействовано более 90 рабочих и восемь единиц техники. Строители ведут благоустройство прилегающей территории, устройство кровли, черновую отделку стен, устройство стяжки пола, монтаж систем электроснабжения и вентиляции, водоснабжения и отопления», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы с использованием технологии «Pro Module» Концерна КРОСТ. В здании будет три этажа, там разместят групповые ячейки с игровыми и спальнями, физкультурный и музыкальный залы, медицинские кабинеты, пищеблок, помещения для занятий творчеством, кабинеты логопеда и психолога и другие помещений. На прилегающей территории появятся игровые и спортивные площадки, теневые навесы, беседки и игровые комплексы. Завершить работы планируют до начала нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.