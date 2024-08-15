Строительство детского сада завершается в микрорайоне Рекинцо-2 Солнечногорска

В микрорайоне Рекинцо-2 городского округа Солнечногорск завершается строительство детского сада, рассчитанного на 320 мест, стройготовность объекта достигла 90%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте трудятся 225 человек, привлечено 10 единиц техники. Завершаются фасадные работы, ведется отделка помещений, устройство инженерных сетей, плиточного покрытия и потолков, электромонтажные работы, а также благоустройство территории», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». В здании три этажа, там разместили групповые ячейки с игровыми и спальнями, физкультурный и музыкальный зал, медицинские кабинеты, пищеблок и другие помещения. Рядом с ним обустроят детские игровые и спортивные площадки. Открыть детский сад планируют в начале учебного года.

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