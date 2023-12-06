Строительство детского сада завершается в подмосковном Красногорске
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
В жилом комплексе «Пятницкие кварталы» возле деревни Сабурово подмосковного Красногорска завершается строительство детского сада, который будет рассчитан на 310 мест. Об этом сообщили в областном Минстрое.
На данный момент стройготовность объекта превышает 85%. Его строят с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК) в рамках федерального проекта «Инфраструктурное меню». В работах задействованы 85 рабочих и две единицы техники.
«Продолжается устройство фасадных конструкций, чистовая отделка помещений, монтаж внутренних инженерных систем, устройство напольной и настенной плитки, монтаж вентиляции», — говорится в сообщении.
Новый детский сад будет рассчитан на 13 групп, его площадь составит 4,2 тысячи квадратных метров. На прилегающей территории для детей обустроят игровые площадки с теневыми навесами, спортивные площадки и площадку для изучения правил дорожного движения. Завершение строительства запланировано на начало 2024 года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.