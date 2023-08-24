Строительство детского сада завершается в ЖК «Новая Щербинка»

Строительная готовность дошкольного учреждения, рассчитанного на сто восемьдесят воспитанников, в жилом комплексе «Новая Щербинка» городского округа Подольск составляет уже девяносто девять процентов. Об этом рассказали в региональном Минжилполитики.

Отмечается, что данный детсад выделяет его архитектурный облик — здание строят в форме цилиндра. Дошкольное учреждение оборудуют всем необходимым для всестороннего развития малышей, посещать его будут 9 групп для детей раннего и среднего возраста по 20 человек в каждой.

Строительством объекта занимается ООО «Квартал-инвестстрой» за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил педагогов Подмосковья за достойные результаты прошлого учебного года.