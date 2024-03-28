Строительство детской музыкальной школы продолжается в Королеве

В микрорайоне Юбилейный Королева продолжается строительство детской музыкальной школы, которая будет рассчитана на 600 мест, работы проходят по региональной госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте работают 40 человек и три единицы техники. Ведется армирование вертикальных конструкций на уровне третьего этажа здания. Также идут работы по гидроизоляция стен подвала и выносу инженерных сетей», — говорится в сообщении.

В здании будет три этажа, его площадь превысит 2,5 тысячи квадратных метров. В нем разместятся учебные кабинеты, музыкальный и репетиционный залы и другие помещения. На прилегающей территории будут обустроены парковочное пространство, места для отдыха. На ней проведут благоустройство и озеленение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.