Строительство детской поликлиники продолжается в подмосковном Чехове

В подмосковном Чехове продолжается строительство детской поликлиники, работы проходят в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 53 рабочих и три единицы техники. Продолжаются монолитные работы по возведению здания. Ведется бетонирование перекрытия первого этажа. Армирование вертикальных конструкций на уровне второго этажа», — говорится в сообщении.

В здании будет четыре этажа, его площадь составит около 8,6 тысячи квадратных метров. В поликлинике смогут принимать до 500 пациентов в смену. Там разместят педиатрическое отделение, кабинеты врачей узких специальностей, отделение неотложной помощи, вакцинопрофилактики, функциональной диагностики и реабилитации, кабинеты УЗИ, ЭКГ, инфекционное и стоматологическое отделения, а также комнаты здорового ребенка. Рядом с медучреждением организуют парковку, зоны отдыха и детскую площадку. Завершить работы планируют в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.