Строительство дома для переселенцев из аварийного жилья близится к завершению в Краснозаводске под Сергиевым Посадом. Здание возводят на улице Строителей.

Степень готовности объекта уже превышает 90%. В ближайшее время здесь планируется начать работы по благоустройству прилегающей территории.

Кроме того, жилые дома для переселенцев строят на улице Театральная в Краснозаводске, а также на улицах Владимирская и 2-й Кирпичный завод в Сергиевом Посаде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на территории региона в аварийных и ветхих домах проживают около миллиона человек.