Строительство дома для переселенцев из аварийного жилья завершается в Ликино-Дулево

Строительство дома для переселенцев из аварийного жилфонда завершается в Ликино-Дулево, сообщили в Минстрое Подмосковья. Сейчас в здании ведутся работы по отделке квартир.

Отмечается, что в строительных работах задействованы 60 специалистов и три единицы техники.

Дом строится на Октябрьской улице. Сюда переедут жильцы аварийных домов с улиц Советская, Комсомольская, 30 лет ВЛКСМ — в общей сложности 125 человек (46 семей).

«Общая площадь расселенного аварийного фонда составит более 1,7 тысячи квадратных метров», - отметили в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал старт новой программы по расселению аварийного жилья в регионе.