Строительство домов для переселенцев из аварийного жилья завершается в подмосковной Яхроме

В микрорайоне Левобережье в Яхроме Дмитровского округа продолжается строительство трех пятиэтажных домов для переселенцев из аварийного жилья, работы проводит строительная организация «Формула Ремонта». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Возведение домов проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Новостройки планируют достроить в третьем квартале 2024 года, туда переедут 410 человек — 168 семей. В общей сложности будет расселено более 7,5 тысячи квадратных метров жилого фонда, расположенного на улице Ленина, д. 23,24,25 и улице Парковая д. 1.

«С целью расселения граждан на территории Дмитровского округа всего планируется построить шесть многоквартирных домов. Кроме Яхромы, в поселке Некрасовский возводится 9-этажный дом в микрорайоне Строителей, построен 3-этажный дом в поселке Деденево и в Дмитрове в микрорайоне ДЗФС завершается строительство 12-этажного жилого дома», — говорится в сообщении.

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