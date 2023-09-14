Строительство домов в малоэтажном ЖК «Подлипки–Город» продолжается в Коломне

Сотрудники надзорного ведомства проверили ход строительно-монтажных работ дома № 33. По их словам, здание готово на 45%, строители сейчас выполняют работы по устройству наружных стен и кровли. В новостройке будет три этажа, ее разделят на две секции. В доме площадью 2,7 тысячи квадратных метров будет 30 квартир.

Всего в составе ЖК возведут более 40 трехэтажных таунхаусов, восемь домов уже достроены. Еще три дома завершат до конца года и три — вскоре начнут возводить. Квартал располагается у набережной реки Коломенка в 15 минутах пешком от исторической части города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность запуска движения по участку М-12 «Москва — Казань».