Строительство дворца спорта с трибунами продолжается в Можайске

В подмосковном Можайске продолжается возведение физкультурно-оздоровительного комплекса, его стройготовность достигла 60%. Сотрудники областного Главгосстройнадзора провели проверку на строительстве объекта, сообщили в ведомстве.

В сообщении уточнили, что ФОК возводят по госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры» в рамках реализации президентского проекта «Спорт — норма жизни». Сейчас строители завершают устройство инженерных систем, ведут отделочные работы. Застройщиком выступает МКУ МГО МО «УКС».

В новом спортобъекте площадью 5,6 тысячи квадратных метров расположат четыре зала: универсальный с трибуной, зал борьбы с трибуной зал единоборств и тренажерный. Он станет домашней ареной для спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо и будет открыт для посещения всех желающих.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что создавать условия для бизнеса — прямая задача глав муниципалитетов Подмосковья.