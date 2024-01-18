Строительство двух домов началось в Московской области вблизи метро

В Подмосковье начали строить две новостройки в составе ЖК «Томилинский бульвар», они появятся в городском округе Котельники. Соответствующие извещения поступили в Главное управление государственного строительного надзора Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Новые 25-этажные дома будут рассчитаны на 600 квартир, проект предусматривает возведение внеквартирных хозяйственных кладовых для жильцов. Новостройки появятся вблизи Кузьминского парка и станции метро «Котельники». На территории жилого комплекса также разместятся поликлиника, детские сады, скверы с Wi-Fi, детскими и спортивными площадками. В общей сложности в ЖК будет 11 корпусов, сейчас на стадии строительства находятся пять.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.