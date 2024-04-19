Строительство двух корпусов для проживания учеников в составе технолицея им. Долгих продолжается в Истре

В селе Павловская слобода городского округа Истра продолжается строительство двух кампусов для проживания учеников в составе «Областного технолицея имени В. И. Долгих», работы планируют завершить в 2024 году. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объектах продолжаются монолитные работы по возведению несущих конструкций двух трехэтажных корпусов для проживания учащихся», — говорится в сообщении.

Объекты будут рассчитаны на 74 и 92 места, общая площадь каждого здания составит три тысячи квадратных метров. В них разместят жилые помещения, столовую, медблок, учебную зону и другие помещения. На прилегающей территории обустроят места для отдыха и игровые площадки.

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