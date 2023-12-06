Строительство двух последних новостроек в составе ЖК «Ривер Парк» ведется в Королеве

Застройщиком выступает ООО «СЗ «Гринлэнд». Строители выполняют работы по возведению монолитного каркаса здания на уровне шестого этажа, а также работы по каменной кладке. В доме будет 19 этажей, в том числе, два подземных, в нем расположатся 544 квартиры. В новостройке также будет размещена подземная парковка, рассчитанная на 347 машиномест. Завершение работ запланировано на третий квартал 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по расселению аварийного жилья.