Строительство двух последних новостроек в составе ЖК «Ривер Парк» ведется в Королеве
Фото: [Пресс-служба Главгосстройнадзора МО]
В Королеве продолжается строительство двух последних корпусов ЖК «Ривер Парк». Сотрудники областного Главгосстройнадзора проверили ход возведения жилого дома 2.1, сообщили в пресс-службе ведомства.
Застройщиком выступает ООО «СЗ «Гринлэнд». Строители выполняют работы по возведению монолитного каркаса здания на уровне шестого этажа, а также работы по каменной кладке. В доме будет 19 этажей, в том числе, два подземных, в нем расположатся 544 квартиры. В новостройке также будет размещена подземная парковка, рассчитанная на 347 машиномест. Завершение работ запланировано на третий квартал 2025 года.
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