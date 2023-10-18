Строительство двух заводов по производству кофе стартовало в Московской области

В Подольске началось строительство двух заводов, где будут производить кофе, работы проводит ООО «Арабика». Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

«На участке в 5 гектаров поэтапно будут возведены несколько производственных корпусов и складских помещений. Планируется строительство двух заводов по обжарке и упаковке зернового и молотого кофе, а также по производству сублимированного кофе», — рассказал зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

По его словам, общая мощность новых объектов превысит 45 тонн кофе в сутки. В реализацию проекта вложат более трех миллиардов рублей. В ведомстве уточнили, что предприятия будут выпускать кофе под торговой маркой «FRESCO».

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