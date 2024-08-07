Строительство ФАПа стартовало в селе Лелечи под Егорьевском

Работы проходят в рамках областной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета. Площадь здания составит 200 квадратных метров. Там разместят кабинеты фельдшера, прививочные, смотровую, палату для более длительного пребывания пациентов и не только. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. ФАП строят с использованием технологии модульного строительства, подрядчиком выступает ООО «Крост-Д». Завершить работы планируют до конца 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.