Строительство фермерского рынка продолжается в Егорьевске

В подмосковном Егорьевске продолжается строительство фермерского рынка, оно началось в июле этого года. Сотрудники областного Главгосстройнадзора провели профилактический визит на возведении объекта.

Будущий рынок площадью свыше трех тысяч квадратных метров будет разделен на три блока. Здесь появятся торговые площади, которые оборудуют помещениями с витринами и стендами для размещения продукции. Кроме того, создадут зоны разгрузки и административно-бытовых помещений. Рядом с рынком появится парковка, рассчитанная на 89 машиномест, зона отдыха, территорию озеленят. Посетители смогут приобрести здесь продукцию фермерских и личных подсобных хозяйств, а также других производителей сельхозпродукции.

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