Строительство физико-математического лицея завершается в Сергиевом Посаде

В микрорайоне Семхоз Сергиева Посада завершается строительство здания физико-математического лицея. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Рабочие занимаются сборкой и расстановкой мебели, уборкой площадей и прилегающей территории. Работы ведутся в рамках региональной госпрограммы за счет средств бюджета», — говорится в сообщении.

Площадь здания превысит 14 тысяч квадратных метров, в лицее смогут учиться 525 школьников с 5 по 11 класс. Для них обустроят учебные классы, трансформируемый ИТ-полигон, лабораторно-исследовательские комплексы, многофункциональные спортивные и актовый залы, библиотечно-информационный центр и другие помещения. Открыть школу планируют в начале учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.