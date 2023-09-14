Строительство ФОКа с крытым катком в Домодедово завершат до конца года

В Домодедово в составе спортивного комплекса «Авангард» продолжают возводить ФОК с ледовой ареной. Его планируют сдать до конца 2023 года, сообщили в областном Минстрое.

«На объекте более 80 строителей и 8 единиц техники. Рабочие продолжают монтаж стеновых панелей, устройство кровли, наружных сетей водопровода, вентиляции, водопровода. Подрядчик приступил к работам по благоустройству прилегающей территории», — говорится в сообщении ведомства.

Работы проходят в рамках нацпроекта «Демография». В здании будет два этажа, там разместят ледовую арену, трибуны и тренажерный зал. На прилегающей территории появятся парковка, места для отдыха.

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