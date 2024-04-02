Строительство Храма державной иконы Божией Матери завершилось во Фрязино

Специалисты ГБУ МО «СтройЭксперт» провели оценку соответствия фактически выполненных объемов и сроков возведения объекта, которые были установлены в проектной декларации, и не выявили нарушений. Церковь будет рассчитана на 465 прихожан, в ней будет 35 служащих. Там обустроили входную зону с гардеробной для прихожан, помещение храма, солею, помещение алтаря, а также балкон для певчих. Общая площадь двухэтажного здания превышает 500 квадратных метров.

«Одноглавый православный Храм державной иконы Божией Матери изначально построен в 2017 году, однако с 2022 года объект находился на реставрации. Сегодня все строительные работы завершены, а храм готов принять верующих на службы», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.