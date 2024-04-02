Строительство Храма державной иконы Божией Матери завершилось во Фрязино
Фото: [Пресс-служба Главгосстройнадзора МО]
В городском округе Фрязино завершилось строительство православного Храма державной иконы Божией Матери. Об этом сообщили Главное управление государственного строительного надзора Московской области.
Специалисты ГБУ МО «СтройЭксперт» провели оценку соответствия фактически выполненных объемов и сроков возведения объекта, которые были установлены в проектной декларации, и не выявили нарушений. Церковь будет рассчитана на 465 прихожан, в ней будет 35 служащих. Там обустроили входную зону с гардеробной для прихожан, помещение храма, солею, помещение алтаря, а также балкон для певчих. Общая площадь двухэтажного здания превышает 500 квадратных метров.
«Одноглавый православный Храм державной иконы Божией Матери изначально построен в 2017 году, однако с 2022 года объект находился на реставрации. Сегодня все строительные работы завершены, а храм готов принять верующих на службы», — добавили в ведомстве.
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