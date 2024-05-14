Строительство комплекса по производству и сборке мебели завершается в Чеховском округе

В деревне Кузьмино-Фильчаково городского округа Чехов завершается строительство комплекса по производству и сборке мебели. Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверили качество и ход работ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В производственном здании два этажа, его площадь превышает 10 тысяч квадратных метров. Там разместят два цеха, административный корпус, столовую, медпункт и офисные помещения. После ввода объекта в эксплуатацию там будут выпускать более 20 тысяч единиц изделий ежегодно. В частности, кровати, диваны, кресла и другую мебель. В округе создадут более 140 новых рабочих мест. Сейчас стройготовность объекта составляет 90%, завершить работы планируют в июле 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.