Строительство комплексной поликлиники продолжается в Ленинском округе

В микрорайоне Сапроново Ленинского городского округа продолжается строительство большой современной поликлиники, строительная готовность которой по всем видам работ составляет более тридцати пяти процентов. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Более ста рабочих задействовано на возведении данного медучреждения, которые ведут монтаж инженерных систем, устройство внутренних перегородок, кровли, монтаж ИТП. Также рабочие приступают к черновой отделке помещений, работам по благоустройству прилегающей территории.

Ожидается, что поликлиника общей площадью почти десять тысяч квадратных метров позволит повысить доступность амбулаторно-поликлинической помощи для взрослого и детского населения города Видное. Ввести поликлинику в эксплуатацию планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что модернизация ВЗУ в поселке Лесной обеспечит чистой водой 10 тысяч жителей.