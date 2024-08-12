Строительство комплексной поликлиники в Люберцах завершили наполовину

В поселке Октябрьский городского округа Люберцы продолжается строительство комплексной поликлиники для взрослых и детей, рассчитанной на 500 посещений в смену, стройготовность объекта достигла 50%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Строители ведут монолитные работы на уровне пятого этажа здания, а также проводят кладку стен, устройство наружных инженерных сетей», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы «Модернизация первичного звена», в них задействованы 75 рабочих и три единицы техники. В поликлинике обустроят отделение медицинской профилактики, педиатрическое и терапевтическое отделения, блок хирургических и стоматологических кабинетов, кабинеты неотложной помощи и врачей-специалистов, дневной стационар и не только. Ее оснастят современным оборудованием, включая КТ, МРТ, рентген. Завершение работ запланировано на лето 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.