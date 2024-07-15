Строительство консультативно-диагностического центра продолжается в Одинцово

В селе Ромашково Одинцовского округа продолжается строительство филиала консультативно-диагностического центра областной больницы, стройготовность объекта достигла 55%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке задействованы 50 рабочих и три единицы техники. Ведется устройство фасадных конструкций, каркасных перегородок, штукатурные работы, монтаж внутренних инженерных сетей и благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.

В новом медицинском учреждении будут оказывать первичную врачебную помощь. Там обустроят терапевтическое и педиатрическое отделения, клинико-диагностическую лабораторию, дневной стационар, блок кабинетов узких специалистов и кабинеты специализированного приема, а также отделения восстановительного лечения и медицинской профилактики. Рядом со зданием появится парковка. Завершение работ запланировано на 2025 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.