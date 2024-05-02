Строительство консультативно-диагностического центра продолжается в Одинцовском округе

В селе Ромашково Одинцовского городского округа продолжается строительство нового консультативно-диагностического центра, его стройготовность превысила 35%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 65 рабочих и три единицы техники. На данный момент полностью завершены монолитные работы по возведению трехэтажного здания нового медицинского центра. Ведется кладка наружных стен и внутренних перегородок, кровельные работы, а также устройство теплотрассы на прилегающей территории», — говорится в сообщении.

Новый объект войдет в состав ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница», в нем будут оказывать первичную врачебную помощь пациентам. Там разместят терапевтическое и педиатрическое отделения, клинико-диагностическую лабораторию, блок кабинетов узких специалистов и специализированного приема, дневной стационар, а также отделение восстановительного лечения и медицинской профилактики. Центр также оснастят современной мебелью и медицинским оборудованием, на прилегающей территории появится парковка. Завершить все работы планируют в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.